Vanlife zum Leihen : Mit dem Miet-Bulli auf Tour - so geht’s

Campervans sind die kleinen Geschwister von Wohnmobilen. Inzwischen kann man sie auch bei immer mehr Anbietern mieten. Lohnt sich das? Und wie fühlt sich Urlaub im Bulli an? Ein Erfahrungsbericht mit Tipps.

Die unbegrenzte Freiheit - das suchen Menschen, die mit einem Campervan Urlaub machen. Mehr Komfort als im Zelt, aber auch mehr Beweglichkeit und Spontaneität als mit einem großen Wohnmobil oder Wohnwagen. Ganz billig sind Bullis und ähnliche Gefährte dabei nicht. Beim Neukauf kommen schnell mehrere zehntausend Euro zusammen. Dafür ließen sich einige Jahre lang Fernreisen machen. Wer erst mal ausprobieren will, ob der Urlaub im Campervan zu ihm passt, kann die Camping-Autos aber auch in vielen Städten mieten.

Diese Anbieter vermieten Bullis

Inzwischen gibt es zahlreiche Anbieter, die Campervans vermieten. Dabei muss man unterscheiden zwischen professionellen Verleihern wie beispielsweise Camperboys, Freeway Camper oder Roadsurfer und Plattformen, auf denen Privatleute ihre Vans und Bullis zum Mieten anbieten, wie PaulCamper. Es gibt auch Anbieter, die sowohl eigene Fahrzeuge vermieten wie auch Fahrzeuge von privaten oder gewerblichen Anbietern vermitteln, wie beispielsweise IndieCampers oder Camperdays. Darüber hinaus gibt es auch regionale Anbieter, die nur in einer oder zwei Städten aktiv sind. Manche Anbieter haben sowohl Bullis und Vans als auch klassische Wohnmobile im Angebot.

In diesen Städten kann man Bullis mieten

Hier eine Übersicht einiger Anbieter mit den deutschen Städten, in denen sie Vans und Bullis vermieten. Viele Anbieter haben darüber hinaus auch Stationen in anderen Ländern.

Camperboys: München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Leipzig-Halle

FreewayCamper: Alfeld, Berlin, Bonn, Bremen, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, München, Nürnberg, Penzberg, Raesfeld, Stuttgart, Ulm

IndieCampers: Hamburg, Hannover, Berlin, Düsseldorf, Köln, Dortmund, Frankfurt, Leipzig, Stuttgart, München

Roadsurfer: Berlin, Bochum, Bremen, Dresden, Frankfurt, Freiburg-Basel, Hamburg, Hannover, Köln-Bonn, Köln, Düsseldorf, Konstanz, Leipzig, Mainz, München, Nürnberg, Stuttgart, Trier

Bulli mieten - das sind die Kosten

In der Regel fallen bei einem gemieteten Campervan feste Mietkosten pro Nacht bzw. pro 24 Stunden Mitdauer an. Die bewegen sich je nach Anbieter und Fahrzeug bei 65 bis 200 Euro. Normalerweise sind die Preise in der warmen Jahreszeit höher, mit weiteren Steigerungen in der Hauptreisezeit. Manche Anbieter geben Rabatt, je länger gemietet wird.

Hinzu kommen bei vielen Anbietern eine einmalige Servicegebühr von meistens 90 bis 100 Euro.

Außerdem muss man mit einer Kaution von mehreren hundert Euro rechnen.

Wer Wert auf eine Vollkasko-Versicherung mit möglichst geringer oder ganz ohne Selbstbeteiligung legt, kann bei den Anbietern normalerweise entsprechende Versicherungs-Pakete buchen. Die kosten in der Regel zwischen 10 und 30 Euro pro Nacht bzw. 24 Stunden.

Dazu kommen weitere optionale Services und Ausstattungsmerkmale, die hinzugebucht werden können, beispielsweise die Innenreinigung nach der Miete, ein Hunde-Paket, ein Park- oder Shuttleservice, Kindersitze, Handtücher und Bettwäsche oder Campingausstattung.

Für die Reise selbst fallen dann noch Spritkosten und Stellplatzgebühren sowie ggf. Maut an.

Das sollte man beim Mieten eines Bullis beachten

Sind sämtliche Kilometer inklusive? Bei den meisten Anbietern ist das der Fall.

Was gehört zur Ausstattung des Campervans? Bei den meisten Anbietern sind die wichtigsten Dinge für das Outdoor-Leben schon vorhanden. Bettwäsche und Handtücher muss man dagegen selbst mitbringen.

Wird das ausgestoßene CO2 kompensiert? Manche Anbieter bieten das an - nett für die Umwelt.

Was passiert, wenn etwas passiert? Der Anbieter sollte für die Mietenden rund um die Uhr erreichbar sein - egal ob im Falle eines Unfalls oder weil sich das Dach nicht aufklappen lässt.

Gibt’s noch was dazu? Manche Anbieter erfreuen die Mietenden mit einem kleinen Snack-Paket für die Reise.

Wie lange dauert die Einführung? Bei der Übergabe wird dem Mietenden das Auto genau erklärt. Da bei einem Campervan viele Funktionen anfallen, kann das schon mal eine bis anderthalb Stunden dauern.

Campervans - das sind die Autos fürs Vanlife

Es gibt mittlerweile eine Reihe von Campervan-Modellen, in denen sich Urlaub machen lässt. Viele sind bereits zum Mieten verfügbar. Das sind die gängigsten Modelle:

VW California, auch Bulli genannt

Opel Crosscamp

Mercedes Marco Polo

Fiat Ducato

Fort Nugget

Ausstattung im Campervan - das ist drin im Bulli

Grundsätzlich verfügen die meisten Campervans über vier bis fünf Schlafgelegenheiten, eine Küchenzeile mit Koch- und Abwaschmöglichkeit und eine Kühlbox. Im Unterschied zum Wohnmobil sind keine sanitären Anlagen vorhanden, also keine Toilette oder Dusche. Manche Campervans haben ein Vorzelt, andere eine Markise, die den Platz vor der Schiebetür beschattet. In der Regel sind in Campervans Steckdosen und USB-Buchsen verbaut. Außerdem gehört natürlich Stauraum für persönliche Gegenstände zur Ausstattung.

Urlaub im Bulli - was sollte man mitnehmen?

Neben den Dingen, die man bei jedem Urlaub dabei haben sollte (so zum Beispiel die wichtigsten Dokumente), gehört bei Campervan-Urlauben unbedingt ins Gepäck:

Bettwäsche oder Schlafsack

Kopfkissen

Handtücher

Klopapier

Stirn- oder Taschenlampe

Taschenmesser und/oder Küchenmesser

Feuerzeug

Picknickdecke

Dosenöffner und Flaschenöffner/Kapselheber

Lappen und Küchenhandtuch und/oder Küchenrolle

Spülmittel und Spülbürste/Schwamm

Schneidebrett

Salz und Pfeffer

Bei den meisten Anbietern gehört eine grundlegende Campingausstattung zum Fahrzeug.

Schöne Orte für Urlaub mit Bulli und Campervan

Freiheit und Flexibilität - das wünschen sich Menschen, die mit einem Bulli losfahren, meistens. Wildcampen ist in Deutschland jedoch nicht überall erlaubt. Der Anbieter Camperboys hat eine Übersicht, was in welchem Bundesland gilt.

Auch in anderen europäischen Ländern sind die Regeln zum Wildcampen sehr unterschiedlich. Hier hat der Anbieter Roadsurfer eine Übersicht zusammengestellt. Wirkliche Freiheit bieten demnach vor allem Schweden und England. In Österreich, Italien, Spanien, der Schweiz, Belgien, Polen, Norwegen und Kroatien ist das wilde Campen teils mit Genehmigung von kommunalen Behörden erlaubt oder wird schlicht toleriert. In Frankreich, Portugal, den Niederlanden und Dänemark sollte man vorsichtshalber nur auf Camping- und Stellplätzen übernachten.

Weil Campervans nicht sehr viel größer sind als normale Pkw, gibt es meist auch keine Begrenzung, was das Reisen in Städten angeht. Allerdings sind manche Bullis knapp zu groß, um ins Parkhaus zu passen - unbedingt die Fahrzeughöhe beachten.

Wichtig: Weil Campervans keine Toilette oder Dusche haben, sollte man alle paar Tage einen klassischen Campingplatz ansteuern. Auf reinen Wohnmobilstellplätzen sind meistens keine sanitären Anlagen vorhanden.

Urlaub mit Bulli oder Campervan - das sind die Vor- und Nachteile

Wer einen Bulli oder Campervan mietet, macht nicht unbedingt billig Urlaub: Die Kosten für Miete plus Stellplatz summieren sich vermutlich in der Regel auf die Kosten für ein Hotelzimmer.

Auch beim Komfort muss man notgedrungen Abstriche machen: Sich waschen und auf die Toilette gehen muss man in den Sanitäranlagen des Campingplatzes oder in freier Natur.

Weil das Auto gleichzeitig Schlafplatz, Gepäcklager, Küche und Transportmöglichkeit ist, ist man viel mit Hin- und Herräumen oder Aus- und Einpacken beschäftigt. Tipp: Alles in verschließbare und regensichere Kisten verpacken, die auf dem Campingplatz ausgepackt und im Freien gelagert werden können. Dann muss nicht bei jeder Fahrt zum Supermarkt der gesamte Hausstand umgelagert werden.

Für Kinder ist der Urlaub im Campervan ein Traum: Alle sind zusammen und schlafen in einer coolen Höhle, es gibt viel Platz zum Spielen (draußen) und Abenteuer zu erleben.

Wer Camping mag, sollte unbedingt mal einen Urlaub im Van ausprobieren, denn gerade bei Regen gibt es hier mehr Platz als in einem Zelt, man kann sich gemütlich im Inneren einrichten und zur Not einfach vor dem Wetter davonfahren.