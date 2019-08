Brückentage 2020 : Wie Sie aus 30 Urlaubstagen 68 freie Tage machen

Düsseldorf Was ist schon schöner als Urlaub? Damit man auch die gewünschten Tage frei bekommt, ist allerdings frühe Planung angesagt. Was Sie für 2020 wissen müssen.

Rund 70 Tage Urlaub machen - das klingt nicht nur verlockend, mit ein wenig Planung ist es 2020 möglich. Natürlich nur, wenn man nicht alle Tage am Stück nehmen will. Der Trick ist, die Brückentage gut auszunutzen. Wer es schafft 34 Urlaubstage einzureichen, der kann sogar am Jahresende nochmal lange frei machen. Hier erklären wir, wie es geht:

Ostern: Mit vier Urlaubstagen zehn Tage frei machen kann, wer vom 4. bis zum 13. April Urlaub einreicht. In diesen Zeitraum fällt Ostern und somit einige der wichtigsten Feiertage in Deutschland. (Karfreitag am 10. April, Ostersonntag am 12. und Ostermontag am 13. April). Beantragen Sie Urlaub vom 4. bis zum 13. April.