Italien Auf der Brennerroute ins Herz Südtirols

Das Gebäude lag einst als erstes Gasthaus von Brixen direkt an der Postroute – kein Wunder, dass man also an den schmiedeeisernen Haken an der Rezeption immer noch sein Pferd anbinden könnte – zumindest theoretisch. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in einer Zeitungsannonce noch damit geworben, dass auch eine Postamtsfiliale im Hause sei.