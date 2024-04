Indoor-Camping in Bremen Von Finnland bis Südafrika – Weltreise in einer Lagerhalle

„Ich wollte unbedingt Vietnam haben“, erzählt Geerken und deutet auf einen mit Bambus und Sonnenhüten geschmückten Schäferwagen am Ende der Halle. „Mit meinen Kindern habe ich dort am Strand übernachtet, jetzt habe ich hier in Bremen genau so eine Hütte.“ Die Fotos an den Wänden des holzverkleideten Wagens seien eigene Urlaubserinnerungen. Jeder habe so seine Ideen eingebracht, das sei das Besondere an dem Indoor-Campingplatz. „Und natürlich das Wetter, hier regnet es nie.“