Kautschuk-Stadt Manaus in Brasilien Mittags Piranhas, abends große Oper

Aber gerade einmal elf Jahre nach der prächtigen Einweihung der Oper verlor Brasilien das Kautschukmonopol, die Briten hatten in einer ihrer Kolonien in Asien erfolgreich ein paar Setzlinge aus Amazonien gepflanzt – ob geklaut oder nicht, darüber streiten sich bis heute die Historiker. Am Rio Negro jedenfalls brach Panik aus, der künstliche Glanz in der grünen Hölle Brasiliens wurde quasi über Nacht stumpf. Aber nach Jahrzehnten, in denen Manaus im Schatten der Urwaldriesen vor sich hindämmerte und mit der Stadt auch die Oper in Vergessenheit geraten war, boomt die Metropole: eine Freihandelszone ist entstanden, auch eine halbe Million neuer Arbeitsplätze. Und zu den Opernfestspielen, jeweils von Mai bis Juli, fliegt seit 1997 die feine Gesellschaft aus Rio, Sao Paulo und dem Rest der Welt ein. Mit mehr als zwei Millionen Einwohnern ist die Stadt am Rio Negro mehr als dreimal so groß wie Düsseldorf.