Botanischer Garten in Berlin erleuchtet

An zwei Abenden wird der Botanische Garten in Berlin diesen Sommer wieder erleuchtet. Am 20. und am 21. Juli findet die Open-Air Veranstaltung statt. Auf dem Gelände gibt es dann zehn verschiedene Themenwelten: Dort zeigen Künstler, Musiker, Tänzer, Luftartisten, Jongleure, Magier sowie Walk Acts ihr Können - etwa mit Stelzen, Feuer oder Schwertern. Teile der Gewächshausanlage verwandeln sich in einen Spiegelpalast, der in buntem Licht erstrahlt. Besucher können auch die südamerikanische Riesenseerose im wiedereröffneten Victoriahaus besichtigen - mit zwei Meter großen Schwimmblättern. In diesem Jahr feiert die Botanische Nacht ihr zehnjähriges Jubiläum.