Reisetipps Diese 14 Sehenswürdigkeiten am Bodensee lohnen sich besonders

Der Bodensee ist der drittgrößte Binnensee Mitteleuropas und ein beliebtes Urlaubsziel. Rund um den See gibt es in den drei angrenzenden Ländern, Deutschland, Österreich und der Schweiz viele verschiedene Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele. Da ist für jeden etwas dabei. Wir zeigen zwölf Orte am Bodensee, die auf jeden Fall einen Besuch wert sind.