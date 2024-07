Urlaub 2024 Was hinter dem Reisetrend „Blind Booking“ steckt

Mehrere Anbieter in Deutschland haben laut DRV „Blind Booking“ im Programm. Einer dieser Anbieter von „Blind Booking“ ist Eurowings. Das Konzept: Kunden geben bei der Buchung nur die Eckdaten der geplanten Reise an – wohin es geht, wird erst nach dem Buchungsabschluss und der Bezahlung verraten. Und so läuft das im Detail: In einem ersten Schritt können die Urlauber ihren Abflughafen auswählen, danach wartet die Wahl des Reisethemas auf die Reisenden. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit zwischen „Abenteuer in der Stadt“, „Stimmungswelle in der Ostkurve“ oder „Reif für die Insel“ zu wählen.