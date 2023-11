Erst die Arbeit, dann Urlaub „Bleisure Travel“ – das steckt hinter dem Trend in der Arbeitswelt

Dem DRV zufolge bieten immer mehr Firmen „Bleisure Travel“ an. 89 Prozent der Geschäftsreisenden können demnach Dienstreisen und Urlaub miteinander verbinden, und 53 Prozent der Befragten arbeiten in einer Firma, die vollständig für die An- und Abreisekosten aufkommt. Theoretisch müssten für die Mehrkosten der Arbeitnehmer aufkommen. Was die Jahre über immer wieder als Trend ausgerufen wurde, etabliert sich mittlerweile im Mainstream. Die Corona-Pandemie mit der nachfolgenden Reiselust und die zunehmende Forderung nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance fördern den Trend.