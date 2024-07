Trotz Protesten gegen Massentourismus Deutsche Urlauber zieht es laut Umfrage nach Spanien

Während Proteste gegen Massentourismus in Spanien wachsen, zeigt eine aktuelle Umfrage die Beliebtheit des Landes: Knapp zwei Drittel aller Erwachsenen in Deutschland haben demnach bereits Urlaub in Spanien gemacht. Bei einer repräsentativen Erhebung des Marktforschungsinstituts YouGov gaben 64 Prozent der Befragten an, mindestens einmal freie Tage in dem südwesteuropäischen Land verbracht zu haben.