Trotz Smartphone & Co. : Warum ich auch weiterhin Urlaubspostkarten schreiben werde

Ein Mensch wirft eine Postkarte in einen Briefkasten in Italien (Symbolfoto). Foto: Shutterstock.com/SimoneN

Meinung Düsseldorf Ein Urlaubsgruß per Post ist eine Wertschätzung des Empfängers. Aber warum sich noch diese Mühe machen, wenn man doch auch einfach den Messenger bemühen kann? Unser Autor erklärt es.

Altmodischer geht’s wahrscheinlich nicht: sich irgendwo an einem schönen Urlaubsort hinsetzen und Postkarten damit beschriften, wie schön es gerade an diesem tollen Urlaubsort ist. Vielleicht gelingt auch ein witziger Gruß, manchmal sogar ein geistreicher. Und dann kauft man eine Briefmarke und sucht nach einem der gar nicht mehr so zahlreich vorhandenen Briefkästen. In der gleichen Zeit könnte man auf dem Smartphone sämtliche Freundes-, Bekannten- und Familienkreise mit Urlaubsnachweisen versorgt haben, noch dazu angereichert mit üppigen Bilderstrecken und Videos. Einfach unschlagbar.