Reisebegriffe : Diese Begriffe sollten Reisende kennen

Der Airport Singapur-Changi gilt seit sechs Jahren als bester Flughafen der Welt. Foto: dpa-tmn/Changi Airport

Übers Reisen lässt sich gut fachsimpeln. Hier gibt es Schlaumeier-Infos für den nächsten Small Talk im Zug oder Flugzeug.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tom Nebe

Wer gerne verreist, stolpert immer wieder über bestimmte Begriffe. Und fragt sich irgendwann: Was hat es damit genau auf sich? Antworten auf einige Fragen rund ums Reisen.

Was ist ein kontinentales Frühstück? Der Begriff taucht immer wieder bei Hotelbuchungen auf. Letztlich beschreibt er ein eher zweckmäßiges Angebot. Laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband gibt es folgende branchenübliche Definition: Ein kontinentales Frühstück bestehe aus „Brot/Brötchen, Butter, Marmelade, Tee/Kaffee/heißer Schokolade“, und zusätzlich seien „Wurst und/oder Käse möglich“.

Wo entlang führt die Route 66? Durch acht Bundesstaaten führt die Route 66 – von Chicago in Illinois bis nach Santa Monica in Kalifornien, also vom mittleren Westen der USA bis zur Pazifikküste. Die Route 66 wurde 1926 eröffnet und war knapp 4000 Kilometer lang. Heute sind noch Teilstücke erhalten, durchgehend ist sie aber nicht mehr befahrbar. Die Strecke verläuft meist para­llel entlang von später gebauten Autobahnen (Interstates). Die mutmaßlich berühmteste Straße der USA zieht mittlerweile in erster Linie Touristen an.

Was heißt Duty-Free-Shop? Es gibt sie im Ankunfts- oder Abflugbereich eines Airports, in Flugzeugen, auf Kreuzfahrtschiffen. Dort werden Waren unversteuert verkauft – also ohne Zoll, Einfuhrumsatz- und Verbrauchssteuer, wie der Zoll online erklärt. Wichtig: Reisende müssen beim Einkauf im Duty-Free-Shop die Freimengen beachten.

Blau, Rot, Schwarz – was bedeutet die Skipistenfarbe? Einfach, mittel, schwer – so lautet die einfache Antwort. Die Realität aber ist etwas komplexer und natürlich international genormt. Maßgeblich ist die Geländeneigung. Blaue Pisten dürfen demnach maximal 25 Prozent Gefälle haben – und zwar längs und quer, wie das österreichische Normungsinstitut Austrian Standards erklärt. Nur kurze Teilstücke bei offenem Gelände sind hiervon ausgenommen. Rote Pisten dürfen nicht mehr als 40 Prozent Gefälle aufweisen. Ist der Wert höher, werden Skipisten schwarz markiert.

Welcher ist der beste Flughafen der Welt? Seit sechs Jahren erzielt der Airport Singapur-Changi im Ranking der Beratungsgesellschaft Skytrax den Spitzenplatz. Zwei weitere asiatische Flughäfen – Incheon in Seoul und Tokio-Haneda – komplettierten die Top Drei. Als bester deutscher und europäischer Flughafen lag München vorne – in der Bestenliste 2018 landete er auf Platz sechs. Für das Ranking befragt Skytrax nach eigenen Angaben mehrere Millionen Flugreisende.

Was genau heißt überhaupt Frühbucher-Rabatt? Das handhaben die Veranstalter nach Angaben des Deutschen Reiseverbandes (DRV) unterschiedlich. Häufig gibt es auf eine Reisebuchung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Preisnachlässe – für den Sommerurlaub ist dies meist bis spätestens Ende Februar oder März der Fall. Oder die Veranstalter legen einen gewissen Zeitraum fest, zum Beispiel bis 100 Tage vor Antritt einer Reise. Im Vergleich zum regulären Katalogpreis sind dem DRV zufolge bis zu 30 Prozent Rabatt drin.

Was unterscheidet Pensionen von Hotels? Ein Hotel muss wesentlich mehr Vorgaben erfüllen. Es bietet eine Rezeption, tägliche Zimmerreinigung, Dienstleistungen und mindestens ein Restaurant, in dem Hausgäste und externe Besucher speisen können, erklärt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. Es sollte außerdem mehr als 20 Zimmer haben. Die Pension wird als Beherbergungsbetrieb beschrieben, in dem Gäste mehr als eine Nacht verbringen.

(dpa)