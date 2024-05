1500 Euro Strafe für ein Glas Sangria Diese strengen Regeln gelten jetzt am Ballermann

Bereits seit Wochen wird in Mallorcas berühmtestem Partyviertel an der Playa de Palma wieder heftig gefeiert. Jüngste Berichte über neue Alkoholexzesse, sexuelle Übergriffe und Prügeleien im „Ballermann“-Areal signalisieren, dass auch die Urlaubssaison 2024 nicht geräuschlos verlaufen wird. Und dass die Polizei viel Arbeit haben wird, um in der Feierhochburg östlich der Inselhauptstadt Palma die öffentliche Ordnung aufrechtzuhalten. Zwar erließ die Urlaubsinsel bereits vor vier Jahren ein „Gesetz gegen den Tourismus der Exzesse“, mit dem unzivilisiertes Benehmen wie Besäufnisse, Wildpinkeln oder sonstige Ärgernisse am Strand oder auf den Straßen des Ausgehviertels bekämpft werden sollten. Doch geholfen hat es nur wenig. Vor allem, weil die Polizei oftmals nicht in der Lage war, die Benimmregeln durchzusetzen.