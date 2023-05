Ranking Die besten deutschen Seen für den Familienurlaub

Platz 1: Schweriner See, Mecklenburg-Vorpommern

Unter den 40 Seen, die Holido verglichen hat, schneidet der Schweriner See in Westmecklenburg am besten ab. Der See liegt in unmittelbarer Nähe des Schloss Schwerin und verfügt über eine hervorragende Wasserqualität. Die Durchschnittstemperatur liegt bei 21 Grad. Hier gibt es ausgewiesene Badestellen, Freibäder und Strandbäder, die für sicheres Badevergnügen sorgen und zudem die Möglichkeit, verschiedenste Arten von Wassersport zu betreiben. Vor allem bei Seglern und Ruderern ist der See beliebt.