Emigration Das sind die beliebtesten Länder der Deutschen zum Auswandern

In welche Kultur und in was für eine politisches oder ökonomisches System wir hineingeboren werden, haben wir nicht in der Hand. Sehr wohl aber, ob wir uns entschließen, dort zu bleiben oder in einem anderen Land unser Glück suchen. Natürlich ist dies auch eine Frage von Privilegien, von den Möglichkeiten, die der eigene Reisepass hergibt. Nichtsdestotrotz sind Immigration und Emigration Phänomene, die auch freiwillig, abseits von bewaffneten Konflikten, Terror, Verfolgung, Menschenrechtsverletzungen oder humanitären Krisen auftreten.