Abenteuer Eisenbahn : In großen Zügen um die Welt

Der Rovos Rail überquert die Eisenbahnbrücke über die Victoriafälle auf seinem Weg von Südafrika nach Tansania. Foto: Bernd Schiller

Weltweit gibt es Schienen, die zur Legende wurden: Darauf fahren zum Beispiel der Orient-Express durchs alte Europa, Dampfbahnen durch Indien, die Transsib nach Fernost oder der Rovos Rail quer durch Afrika.

Es ist kurz vor 7 Uhr, die Stunde für den Early Morning Tea, die für manchen Passagier zum Ritual werden wird auf dieser Zugreise mit Rovos Rail von Kapstadt in Südafrika nach Daressalam in Tansania, einem der weltweit ungewöhnlichsten Schienen-Abenteuer. Und es ist die Stunde des ersten Schwätzchens mit Elliott, aus dem sich in den nächsten Tagen immer öfter Gespräche über seine Familie, über Gott und die Welt, über Afrika und seine schier erdrückenden Probleme und seine schier unglaublichen Schönheiten entwickeln werden.

Morgens serviert Elliott den klassischen Wachmacher der Tropen, abends ist er einer von zwei Barkeepern im Observation Car, dem letzten Wagen, zu dem eine Veranda mit Reling und freiem, durch keine Scheibe getrübten Blick gehört. Aber Elliott ist, wie sich schnell herausstellt, nicht nur der fröhliche Kellner mit guten Sprüchen, er ist vielmehr ein großartiger Geschichtenerzähler, ein kluger Botschafter seines Landes Südafrika.

Info Zug zur Nostalgie Veranstalter Lernidee-Erlebnisreisen, Spezialist für Eisenbahn-Abenteuer in aller Welt, lässt Züge unter eigener Regie u.a. durch Russland, Afrika und Zentralasien rollen, www.lernidee.de/bahnreisen. Andere Anbieter sind z.B. Allegro-Reisen, www.bahn-nostalgiereisen.com, und Belmond, www.belmond.com/de/trains. Buchtipp „Fernweh auf Schienen“ von David Ross, 29,90 Euro. Internet/Blog originell und informativ: www.zugreiseblog.de. Ausnahme in USA: California Zephyr auch nicht zu verachten. Einmal quer durch die USA von LA nach Chicago. www.zugreiseblog.de von David Scheibler Big Five: Transsib, Rovos, Orient, Sri Lanka Hill Countra Train durch Tee-Hochland, ähnlich: Die Kuranda Scenic Railway sollte in dieser Liste auf keinen Fall fehlen! Sie liegt im Nordosten Australiens und verbindet den Küstenort Cairns mit dem Urwaldstädtchen Kuranda. Für Harry Potter Fans – die West Highland Railway

Was für ein Zug. Sein Besitzer nennt ihn Pride of Africa, den Stolz Afrikas. Vor mehr als 30 Jahren hat Rohan Vos, damals Autohändler in Johannesburg, angefangen, alte Lokomotiven fit zu machen und noch ältere Waggons im Kolonialstil aufzumöbeln. Mehrmals im Jahr chartert der Berliner Reiseveranstalter Lernidee, spezialisiert auf exotische Eisenbahnrouten unter deutschsprachiger Leitung, diesen feinen Zug. Wenn Corona es zulässt, wird er wieder fünf Länder in knapp drei Wochen durchmessen, eine Reise wie ein Epos, ein Abenteuer für das eigene Geschichtsbuch.

Barkeeper Elliott serviert Getränke im Salonwagen des Rovos Rail. Foto: Bernd Schiller

Wer sich die Zeit nimmt, halbe oder auch ganze Kontinente an sich vorbeiziehen zu lassen, mit vorgesehenen und mit überraschenden Stops, will Land und Leuten auf besondere Weise nahe kommen: langsam, in stilvollem Ambiente und über möglichst große Entfernungen. Viele solcher Schienenwege sind zum Mythos geworden, der Orient-Express, die Transsibirische Eisenbahn oder die Bagdad-Bahn. Die rollte einst auf Gleisen, gebaut von Krupp aus Essen, gezogen zum Teil von Lokomotiven der Hohenzollern-AG aus Düsseldorf. Bis zum Ausbruch des Syrienkriegs vor zehn Jahren wurde ein solches Fossil im Eisenbahnmuseum von Damaskus vor allem von deutschen Fans bewundert und zuweilen gar gestreichelt.

Der Orient-Express, früher regelmäßig unterwegs von Paris nach Istanbul, das damals noch Konstantinopel hieß, fährt immer noch auf Teilstrecken, zum Beispiel von Venedig nach Paris. Nur einmal im Jahr ist, wie in den goldenen Zeiten, die Metropole am Bosporus das Ziel. Und die Transsib-Route, die Zuglegende schlechthin, von Moskau nach Sibirien und weiter durch die Mongolei nach Peking, lässt sich inzwischen auch als touristischer Sonderzug unter dem Namen Zarengold buchen. Auch der Silk Road Express, der entlang der historischen Seidenstraße durch die Länder Zentralasiens rollt, ebenfalls von Lern­idee aufs Gleis gesetzt, gehört längst zu den Lieblingszügen vieler Eisenbahnfans.

Beim Zwischenstopp des Seidenstraßen-Express gibt es einen Umtrunk an einem Kleinstadtbahnhof in Usbekistan. Foto: Bernd Schiller

Wer aber weder Luxus noch ein gedrucktes Tagesprogramm braucht, schwärmt vor allem von großen transkontinentalen Verbindungen, wie sie seit eh und je im Kursbuch stehen. Der Indian Pacific, drei Tage, drei Nächte von Perth nach Sydney quer durch Down Under, ist so ein Linienzug. Nicht Glanz und Gloria oder Tafelsilber im Speisewagen sind hier die Attraktionen, sondern vor allem die Passagiere – Charaktere, Originale, Typen –, dazu die längste Gleisgerade der Welt, 478 Kilometer durch die baumlose Wüste Australiens.

Mindestens so viele Begegnungen mit Einheimischen und bunten Zugvögeln aus aller Welt bieten betagte Lokalzüge auf unglaublichen Strecken durch Südamerika oder die asiatischen Tropen: etwa mit der Burma Railroad, sieben bis zehn Stunden zwischen Hsipaw und Mandalay, mit dem Goteik-Viadukt als Höhepunkt, das bei Fertigstellung im Jahre 1900 die höchste Eisenbahnbrücke der Welt war. Ach, und der Bummelzug über die Teeberge in Sri Lanka, eine Zeitreise zurück in die Kolonialzeit. Oder der noble Hiram Bingham, der mit Musikbegleitung hinauf zum Weltwunder Machu Picchu in Peru zuckelt ...

Istanbul ist Ausgangspunkt der Anatolischen Eisenbahn. Foto: Bernd Schiller