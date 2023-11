Märchenhafte Reiseziele Wo der Winter besonders schön ist

Düsseldorf · Wenn wir in unseren Breitengraden an Winter denken, dann graut es uns sprichwörtlich. Doch wie schön der Winter ist, wenn die Landschaft in eine Pulverschneedecke eingehüllt ist und Eiskristalle in der Luft tanzen, kann auf winterlichen Reisen entdeckt werden.

17.11.2023 , 17:23 Uhr

15 Bilder An diesen Reisezielen ist der Winter besonders schön 15 Bilder Foto: imagebank.sweden.se/Anna Öhlund

(dw)