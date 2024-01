Niederlande Auf den Spuren von Jan Vermeer

Auf drei Etagen kann der Besucher in dem Zentrum in das Delft der Vermeer-Zeit eintauchen. Vor allem aber werden Vermeers Arbeitsweise, seine Maltechniken und seine Gedankenwelt vor Augen geführt – und das sogar praktisch: So kann man mit einer Camera Obscura oder auch mit verschiedenen Farben experimentieren wie einst der Meister. Und in eigens aufgbauten Szenerien in die Motivwelten seiner Werke eintauchen. Der „Sphinx von Delft“, wie Vermeer auch genannt wird, kommt man – auch ohne die Möglichkeit, originale Werke anzuschauen – so doch recht nahe. Schriften oder Zeugnisse von Vermeer sind nämlich kaum erhalten. Man weiß heute nicht einmal, wo und bei wem er das Malen und Zeichnen überhaupt erlernt hat.