Arbeiten an Traumzielen : Nachtschicht unter Nordlichtern

Wie wäre es, das Homeoffice in die verschneiten Weiten Lapplands oder auf ein warmes Inselparadies zu verlegen? Viele Sehnsuchtsorte bieten Digitalnomaden die Arbeitsbedingungen, die sie brauchen.

Eine Menge Menschen in Deutschland arbeiten seit Beginn der Corona-Pandemie in den eigenen vier Wänden. Dort, wo Online-Meetings den Büro-Konferenztisch ersetzen, birgt das für einen Teil von ihnen ein großes Stück Freiheit.

Eine „Workation“ verknüpft Arbeit (englisch = work) mit Urlaub (englisch = vacation) und bietet Abenteuerlustigen wie Ruhesuchenden gleichermaßen verführerische Möglichkeiten, den Job ortsunabhängig zu erledigen. Neben den von Digitalnomaden längst eroberten Regionen wie Thailand oder den Kanarischen Inseln etablieren sich auch an vielen anderen Sehnsuchtsorten neue Co-Working-Büros – von der Blumeninsel bis zum Home­office in Rufweite des Weihnachtsmanns.

Frühlingserwachen auf Madeira

Dessen Herz schlägt in Ponta do Sol an der Südküste. Der 8000-Seelen-Ort ist seit jeher auf sonnenhungrige Besucherinnen und Besucher aus aller Welt eingestellt.

Sommerfrische auf Rügen – Office an der Ostsee

Das Gelände von „Project Bay“ schmiegt sich an den Strand des Boddens im Herzen der Insel. Ob die Kreidefelsen im Nationalpark Jasmund oder das Seebad Binz – bekannte Inselziele lassen sich mit dem Leihfahrrad erreichen. Lietzow ist per Zug erreichbar.

Urlaub in Deutschland – das gilt in den Bundesländern

Corona-Pandemie : Urlaub in Deutschland – das gilt in den Bundesländern

Deutschlandweit bieten mehr und mehr ländlich gelegene Gemeinschaftsbüros gerade in den Sommermonaten wunderbare Möglichkeiten, die Arbeit mit einem Hauch Urlaub zu verbinden. Unter dem Dach der Genossenschaft CoWorkLand etwa sind mehr als hundert Co-Working-Büros vereint – vom Ammersee bis hinauf an die schleswig-holsteinische Schlei.

Paradies für Naturverliebte – Mobil arbeiten auf Mauritius

Präsentiert sich der Spätherbst in Deutschland grau in grau, zeigt sich auf der Südhalbkugel der Frühling in ganzer Pracht. Paradiesisch kommt der Inselstaat Mauritius daher: Das Eiland reiht sich in die Inselkette der Maskarenen ein, rund 800 Kilometer östlich vor Madagaskar – und ist eines der weltweiten Sehnsuchtsziele schlechthin.