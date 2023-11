Top 10 für Solo-Reisen Das sind die sichersten Städte für alleinreisende Frauen

Der US-amerikanische Reiseversicherer Berkshire Hathaway Protection hat sich dem Thema Reisesicherheit von Frauen gewidmet und dazu den “Safe-Cities-Index“ von The Economist analysiert. In die Top 10 der sichersten Städte für alleinreisende Frauen sind außerdem Stadtbewertungen von GeoSure Global und die Daten des „Current Crime Index“ von Numbeo eingeflossen. Dabei entstand ein Ranking mit zehn Städten, in denen sich Frauen wenig Sorgen um ihre Sicherheit machen müssen.