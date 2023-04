Reisevergnügen Wo es die teuersten Airbnbs der Welt gibt

Platz 8: Odaya Villa in Cannes

Wie wäre es mit einer Unterkunft in Cannes an der Côte d’Azur? Laut „S Money“ kostet hier eine Nacht im teuersten Airbnb knapp 24.000 Euro – eine Recherche ergibt, dass es mittlerweile sogar mehr als 25.000 Euro sind. Mindestens sieben Nächte am Stück muss man zudem buchen. Wer für das elegante Haus das nötige Kleingeld aufbringt, darf sich unter anderem auf eine große Poolterrasse freuen.