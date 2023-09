ADAC-Nebenkostenvergleich Das sind die teuersten und günstigsten Städte Europas

Wer im Urlaub auf kulinarische Entdeckungsreise gehen möchte, sollte nach Prag, Barcelona, Lissabon, Rom oder Wien reisen. In allen fünf Städten liegen die Preise für ein Essen im Restaurant unter dem europäischen Durchschnitt von 46 Euro. Auch Getränke sind dort besonders günstig. So zahlt man für ein Bier in Prag knapp zwei Euro, während in Paris über neun Euro fällig werden. Ein Warenkorb mit fünf Snacks belastet das Reisebudget in Wien und Barcelona mit 12,50 Euro kaum, in Zürich fallen dafür üppige 23 Euro an.