Ohne Deo, ohne Kleidung, ohne Meerblick Acht kuriosen Prozesse um mehr oder weniger große Reisemängel

Ein Fluggast der Lufthansa hatte eine vermeintlich geniale Idee. Er kaufte sich ein sogenanntes flexibles Businessclass-Ticket und checkte auch ein. Allerdings flog er nicht los, sondern ließ es sich in der Lounge der Fluggesellschaft gut gehen und nahm die dort gratis angebotenen Speisen und Getränke zu sich. Danach stornierte er kostenlos, was bei diesem speziellen Ticket auch nach dem Einchecken noch möglich war, und wiederholte die Prozedur insgesamt mehr als 30 Mal, ohne zu fliegen. Das gefiel der Lufthansa allerdings nicht so gut, und so stellte die Gesellschaft dem Mann im Nachhinein für jeden einzelnen Besuch 55 Euro in Rechnung, insgesamt also knapp 2000 Euro. Das sei auch völlig in Ordnung so, meinte das Amtsgericht München und verurteilte den Schmarotzer zu dem entsprechenden Schadensersatz. (Amtsgericht München, Urteil vom 27. Februar 2014, 213 C 31293/13)