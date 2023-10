Verbraucherschützer warnen vor Tricksereien Vorsicht bei Urlaubszertifikaten und Timesharing-Verträgen

Urlauberinnen und Urlauber werden laut Verbraucherzentrum auf Gran Canaria, in Puerto de Mogán oder Playa del Inglés auf der Straße angesprochen und dürfen ein Los ziehen. Wenig überraschend stellt sich dieses dann als „Gewinnerlos“ heraus. Um ebenjenes einzulösen, müssen die Angesprochenen an einer „Luxushotelführung“ teilnehmen, die etwas weiter entfernt stattfindet. Ein Taxi steht schon bereit, um die vermeintlichen Gewinner dort hinzubringen. Dort werden diese in ein stundenlanges Verkaufsgespräch gedrängt. Dabei gehen die perfekt geschulten Verkäuferinnen oder Verkäufer so geschickt vor, dass es vielen schwerfällt, sich wieder herauszuziehen. Sie sind überaus freundlich, locken mit tollen Rabattangeboten. Am Ende unterschreiben die Betroffenen einen Vertrag und leisten sogar eine erste Ratenzahlung. Die Gegenleistung: Ein Urlaubsgutschein für drei Wochen Urlaub in einem Luxusappartement, der innerhalb eines Jahres einzulösen ist. Die Falle ist zugeschnappt.