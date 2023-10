Zurück in der dalmatinischen Inselwelt überraschen kleine Orte, wie Trpanj auf der Halbinsel Peljesac oder Stari Grad auf der Insel Hvar mit idyllischen Uferwegen, die zu abgelegenen Badebuchten oder zu mittelalterlich anmutenden Wohnquartieren führen. Hier trifft man fast nur auf einheimische Urlauber, die im Familien- oder Freundeskreis Sonne und Meer genießen und am Abend mit der Gitarre aufspielen. Gemütliche Konobas bieten frische Fischgerichte an. Wesentlich belebter geht es in den international frequentierten Touristenhotspots zu. So muss sich Kapitän Arsen damit abfinden, seine „Mystic“ in Korcula an sechs nebeneinander liegenden Schiffen anzudocken. Spaziert man durch die wunderschöne Altstadt, die sich als Geburtsort Marco Polos vermarktet und mit ihren Kirchen, Gassen und der alten Stadtmauer wohl jeden Besucher verzaubert, fühlt man sich wie in einem großen Freilichtmuseum. Am Rand der Stadt laden Sandstrände zum Baden ein und bis zu den nächsten Weingütern ist es nicht weit. Ähnlich geht es in Split zu. Um die Reste des mit seiner schieren Größe beeindruckenden Palastes des römischen Kaisers Diokletian gruppieren sich Restaurants, Cafés, Bars, Geschäfte, Hotels und Apartments, die in der Hochsaison emsig zu tun haben. Entspannt klingt ein Tag voller Entdeckungen an lauen Sommerabenden bei einem Gratiskonzert vor dem Stadttheater oder in der Innenstadt aus und von der Musik beflügelt reift die Idee, im nächsten Jahr zurückzukehren.