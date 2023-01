“52 Places to Go“ Das sind die besten Reiseziele des Jahres

Obwohl keine Urlaubsziele in Deutschland in der Liste zu finden sind, ist Europa mit 16 Orten am stärksten vertreten im Ranking der Top 52. Darunter sind neben Tromsø in Norwegen, Kilmartin Glen in Schottland, Vjosa in Albanien und London in England, die es in die Top Ten geschafft haben. Weitere europäische Reiseziele im Ranking sind unter anderem Madrid in Spanien, Nîmes in Frankreich und Lausanne in der Schweiz. Dahinter folgen die USA mit zwölf Orten. Dabei sind zum Beispiel Palm Springs in Kalifornien, Charleston in South Carolina und Louisville in Kentucky.