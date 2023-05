49-Euro-Ticket Mit dem Deutschlandticket in die Nachbarländer reisen – so geht’s

Mit dem Deutschlandticket kann man seit Mai für 49 Euro im Monat bundesweit und ohne Einschränkung den Nah- und Regionalverkehr nutzen. Doch was viele nicht wissen, ist, dass Reisende damit auch über die deutsche Landesgrenze hinaus in die Nachbarländer fahren können.

Hintergrund ist, dass es in Deutschland mehr als 60 Tarif- und Verkehrsverbünde sowie einige Landestarife gibt. Diese regeln die tariflichen Grenzen in den Nachbarländern. Die Grenzen orientieren sich nicht an den jeweiligen Staatsgrenzen, sondern an den Bahnhöfen.

Mit welchen Verbindungen Sie bequem und ohne zusätzliches Ticket nach Frankreich, Österreich oder Polen kommen, zeigen wir Ihnen hier.