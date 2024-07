1300 Jahre Weltkulturerbe Kloster Reichenau Als eine Insel Europas geistiges Zentrum war

Es gibt viele gute Gründe, an den Bodensee zu reisen: bei gutem Wetter die herrliche Landschaft am „Schwäbischen Meer“ mit Blick auf die Alpen, das im Sommer nahezu mediterrane Klima, viele bezaubernde Parks und Gärten und auch die gute schwäbische Küche. In diesem Sommer steht der Bodensee aber vor allem unter einem Thema: Vor 1300 Jahren wurde das Kloster Reichenau auf der gleichnamigen Insel bei Konstanz gegründet. Die Benediktiner-Abtei – zusammen mit der ganzen Insel seit dem Jahr 2000 Weltkulturerbe – war im Mittelalter über Jahrhunderte hinweg eines der führenden geistlichen Zen­tren Europas mit Verbindungen bis nach Konstantinopel. Die prächtigen Handschriften aus der Schreibstube der Reichenauer Mönche waren bei Kaiser, Königen und Reichsbischöfen damals heiß begehrt. Unter dem Motto „Welt­erbe des Mittelalters – 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau“ gibt es zum Jubiläum eine ganze Reihe an Festlichkeiten, sehenswerten Ausstellungen und auch spirituellen Angebote. Zwei Schwerpunkte dominieren: eine große Ausstellung im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz – und natürlich die Klosterinsel selbst.