Ranking Diese 10 weltweit bekannten Sehenswürdigkeiten sind überbewertet

3. Platz – Hollywood-Schriftzug (Hollywood Sign), Los Angeles, USA

Über die großen weißen Lettern in den Hollywood Hills von Los Angeles ärgern sich sechs Prozent der Nutzer von „Tripadvisor“. „Nicht beeindruckend“, “muss man nicht unbedingt gesehen haben“, „nicht sehenswert“, „riesige Zeitverschwendung“, so ihr Urteil. Hier trübt nicht der Massentourismus das Vergnügen, sondern die Sehenswürdigkeit an sich wird infrage gestellt.