Der Reformationstag am 31. Oktober feiert den Jahrestag des Thesenanschlags, der angeblich durch Luther persönlich vollzogen wurde. Während es das Ansinnen des Theologen war, auf Missstände in der Kirche hinzuweisen, um diese zu verbessern, führte die damit angestoßene Reformation zur Spaltung der Kirche in katholisch und evangelisch. Wir liefern Ihnen zehn Fakten zu Reformationstag und Reformation.