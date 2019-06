Gesundheitswesen : Zu wenig Transparenz für Patienten

Berlin Patientenvertreter kritisieren das Verhalten von Kassen bei Widespruchsverfahren.

(dpa/kna) Vielen Patienten macht weiterhin mangelnde Transparenz in Gesundheits-Angelegenheiten zu schaffen. Ratsuchenden falle es oft schwer, verlässliche Informationen zu finden, zu bewerten und dann Ansprüche durchzusetzen, sagte der Geschäftsführer der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD), Thorben Krumwiede, am Montag. So werde immer wieder berichtet, dass Krankenkassen Anträge ohne eine individuelle Begründung ablehnten.