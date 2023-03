Zeitumstellung am Sonntag Warum die Sommerzeit nicht wirklich Energiesparzeit ist

Und was hat das gebracht, konkret aufs Energiesparen bezogen? „Wie viel Energie durch die Umstellung auf Sommerzeit tatsächlich eingespart wird, lässt sich nicht genau beziffern, denn: Die Umstellung führt an der einen Stelle zu einem geringeren und an der anderen zu einem höheren Verbrauch“, fasst das Umweltbundesamt (UBA) zusammen. So werde auf der einen Seite die Tageshelligkeit während der Sommerzeit besser genutzt und damit Strom in den Abendstunden eingespart. Auf der anderen Seite werde wegen des früheren Aufstehens in den kühleren Morgenstunden im Frühjahr und Herbst mehr Heizenergie verbraucht.