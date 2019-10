Zeitforscher empfiehlt : Pünktlichkeit sollte nicht mehr so hoch bewertet werden

Pünktlichkeit sollte nicht mehr so hoch bewertet werden

Ein junger Mann blickt gähnend auf einen Wecker (Symbolfoto). Geht es nach Zeitforscher Karlheinz Geissler, braucht er sich nicht so viele Gedanken zu machen, dass er zu spät ist.

Braunschweig Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben: Dieser Satz des russischen Politikers Michail Gorbatschow gilt heute wohl so nicht mehr. Dieser Überzeugung ist zumindest der Zeitforscher und Buchautor Karlheinz Geissler.

In Deutschland und vielen anderen Ländern beginnt an diesem Wochenende die Winterzeit. Die Uhren werden am Sonntag um 3.00 Uhr um eine Stunde auf 2.00 Uhr zurückgestellt - eine gute Gelegenheit zum Nachdenken über das Thema Zeit.