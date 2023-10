Anteilnahme braucht Zeit, Mitgefühl und Geduld Wie man mit Trauer am Arbeitsplatz umgehen kann

Wärme zeigen im persönlichen Umgang durch kleine Zeichen der Wertschätzung, das empfiehlt die Handwerkskammer Koblenz in ihrem Leitfaden zum Umgang mit Trauer am Arbeitsplatz. Das werde gerne angenommen, auch noch Monate nach dem Trauerfall. Denn: Trauer vergeht nicht von heute auf morgen. Kollegen wird empfohlen, die betroffene Person in Aktivitäten einzubinden - am Arbeitsplatz oder in der Freizeit.