Vorsicht Abzocke Wie Sie unseriöse SMS und Mails erkennen

Enthält eine Mail einen Link, sollten Empfänger ihn nicht einfach anklicken. Denn die Nachricht könnte von Betrügern verschickworden sein, die so unter anderem sensible Daten abgreifen wollen. Davor warnt der Verein „Deutschland sicher im Netz“ (DsiN). Solche Betrugsversuche passieren besonders gerne in der Vorweihnachtszeit, wenn Leute ihre Geschenke etwa online bestellen.