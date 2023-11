Faszination Christbaum Weihnachtsbäume - das sollte man beim Kauf beachten

Ursprünglich symbolisierte der Christbaum den Baum der Erkenntnis und wies auf die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies hin. Deshalb hängte man auch rote Früchte als Christschmuck an den Tannenbaum, der den Baum der Erkenntnis aus der Bibel darstellen sollte. Um ihn mit Christi Geburt und der Erlösung der Menschen durch seinen Tod am Kreuz in Verbindung zu bringen, wurde der Weihnachtsbaum in früheren Zeiten manchmal mit Dornenkronen oder Essigschwämmen versehen, um auf Jesu Leiden hinzuweisen. Allerdings symbolisiert er auch die Ankunft Jesu, denn die grünen Zweige stehen für neues Leben. Die Kerzen am Baum bedeuten einerseits Hoffnung auf den Sieg des Lichts über die Finsternis sowie die willkommene Ankunft des Erlösers. Rein praktisch wurde der Tannenbaum zum Christbaum, weil man auf einen Baum zurückgreifen musste, der am 24. Dezember noch grün ist. Die Nadelhölzer aus den europäischen Wäldern eigneten sich auch aufgrund ihres großen Bestandes dazu besser als so manch verwandtes Gewächs.