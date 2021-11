Was kann man einen Mann zu Weihnachten schenken? : Die besten Last-Minute-Geschenke für Männer

Was kann man einen Mann zu Weihnachten schenken?

Wenn im September der erste Lebkuchen im Supermarkt auftaucht, belächelt man ihn und denkt sich: Weihnachten ist noch so lange hin. Trotzdem kann dann alles sehr schnell gehen: Auf einmal bleibt nur noch wenig Zeit bis zum Fest – und es fehlen immer noch ein paar Weihnachtsgeschenke? Am Ende noch etwas ganz Besonderes für den Papa, den Freund oder den Mann? Keine Sorge, wir haben die Lösung.

Hier stellen wir Geschenkideen für Männer vor, die sich auch noch in letzter Minute realisieren lassen.

Was kann man einem Mann schenken?

Das richtige Geschenk für einen Mann zu finden, scheint oft gar nicht so einfach zu sein. Besonders, wenn er gar keine Wünsche hat. Hilfreich kann es sein, sich zunächst ein paar Fragen zu stellen:

Welchen Hobbys geht er nach?Ist er lieber draußen unterwegs oder sitzt er eher am Computer ?

Wer ein paar dieser Fragen beantworten kann, hat vielleicht schon eine grobe Idee, in welche Richtung es mit dem perfekten Weihnachtsgeschenk gehen könnte. Manchmal reicht das aber leider noch nicht. Keine Sorge, auch dann gibt es Hilfe.

Man ist frisch verliebt, weiß aber noch nicht genug über den Partner, um das richtige Geschenk zu finden. Oder man ist schon seit Jahren ein Paar und hat das Gefühl, dem Partner schon alles geschenkt zu haben. Oder man will dem Vater ein besonders schönes Geschenk machen, nur die Zeit läuft davon. So oder so kann es schwierig sein, das passende Geschenk zu finden. Wer kreativ ist, kann einen Geschenkgutschein für eine besondere Zeit zu zweit oder ein selbstgekochtes Abendessen basteln. Für alle anderen haben wir aber auch noch weitere Tipps.