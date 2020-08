Schieben, wedeln, pusten : Was gegen Wespen hilft - und was sie aggressiv macht

Was gegen Wespen hilft - und was sie aggressiv macht

Berlin Ein Stück Kuchen lockt leider nicht nur Schleckermäuler an, sondern auch Wespen. Das ist vor allem nervig und kann gefährlich werden. Wie wird man von den kleinen Insekten in Ruhe gelassen?

Ein paar süße Erdbeeren, ein Marmeladenbrot und duftendes Grillfleisch: Das Picknick in der Natur könnte so schön sein - wären da nicht die nervigen Wespen. „Die wollen einfach nur das haben, was ich auf dem Teller habe“, sagt Biologin Melanie von Orlow vom Naturschutzbund (Nabu) Berlin. Aber was kann man tun, wenn man sein Essen nicht mit den kleinen Quälgeistern teilen möchte?