Nachhaltigkeit : Warum sich Wassersparen im Haushalt gleich doppelt lohnt

Düsseldorf Auch wenn in Deutschland die Trinkwasserversorgung sichergestellt ist, gibt es gute Gründe im Haushalt Wasser zu sparen. Wir sagen Ihnen, wie Sie ihren Verbrauch senken können.

In Deutschland müssen wir uns im Vergleich zu anderen Regionen noch keine allzu großen Sorgen machen, was die Versorgung mit Trinkwasser betrifft, trotz sinkender Grundwasserspiegel. Nur in rund 4 Prozent der 1.000 bewirtschafteten Grundwasservorkommen in Deutschland werde mehr Wasser entnommen, als sich neu bilden kann, berichtet das Umwelt-Bundesamt. In den letzten zwei Jahrzehnten sei die Trinkwassernutzung um 23 Liter auf nur noch 121 Liter pro Kopf/Tag gesunken. Die Menschen gehen bewusster mit der Ressource um. Beim Zähneputzen das Wasser nicht laufen zu lassen, ist selbstverständlich geworden.