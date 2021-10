Vermögen weitergeben : Der Weg zum richtigen Testament

Damit es keinen Streit um das Haus einer Familie gibt, ist ein Testament oft hilfreich. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Serie Düsseldorf Bekommen Kinder automatisch einen Teil des Erbes, wenn ein Elternteil stirbt? Ist ein Testament für Unverheiratete wichtiger? Und darf man seinem Partner im Testament bei Wiederheirat mit Enterbung drohen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Sind Testamente eine gute Sache? Zumindest Greenpeace meint dies. Die Umweltschutzorganisation hat ein eigenes Team aufgebaut, das mögliche Spender und Spenderinnen dabei berät, wie sie einen Teil ihres Geldes per Testament an Greenpeace überweisen können, statt es an möglicherweise nur genusssüchtige Kinder und Enkel zu geben. „Mit einem Grünen Testament bedenken Sie nicht nur Ihre Lieben, sondern schützen unseren Planeten über Ihr Leben hinaus“, erklärt die Organisation.

Erbmasse gibt es genug. In Deutschland werden immer höhere Vermögen vererbt, alleine in 2020 wurden zu versteuernde Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 84,4 Milliarden Euro gemeldet, bis 2024 rechnet das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) mit Erbschaften in Höhe von 3,1 Billionen Euro, wobei im Durchschnitt 360.000 Euro vererbt werden. Zieht man die wertvollsten zwei Prozent der Erbschaften ab, liegt der Wert der durchschnittlichen Hinterlassenschaft bei 242.000 Euro. Obwohl fast die Hälfte der Bevölkerung fast nichts vererbt, lohnt es sich dennoch für Millionen Menschen, sich Gedanken über ihre Hinterlassenschaft zu machen. Wir erklären, worauf man beim Testament achten sollte und warum ein solches Dokument oft wichtig sein kann.

Ziel des Testaments Das Schriftstück hat vorrangig das Ziel, das Vermögen anders aufzuteilen, als es im Gesetz vorgeschrieben ist, wobei jedoch den Nachkommen der jeweilige Pflichtanteil nicht weggenommen werden darf. Wer also als Ehefrau festsetzen will, dass der Ehemann nach dem Tod über das gemeinsame Haus alleine verfügen soll, kann diesen als Alleinerben einsetzen. Außerdem bietet sich ein Testament an, wenn ein hohes Vermögen an viele Menschen verteilt werden soll. „Je umfangreicher ein Vermögen ist und je komplizierter die Familienverhältnisse, umso wichtiger ist es, alles mit einem Testament zu ordnen und sich dabei beraten zu lassen“,sagt Claus-Henrik Horn, Fachanwalt für Erbrecht aus Düsseldorf.

Gesetzliche Erbfolge Um zu entscheiden, ob ein Testament gewollt ist, muss man die gesetzliche Erbfolge kennen. Bei Ehepartnern erhält der überlebende Partner bei einer Zugewinngemeinschaft die Hälfte des Erbes des Verstorbenen, die Kinder als Erben erster Ordnung die andere Hälfte. Wenn die Eltern sich mit einem sogenannten „Berliner Testament“ dagegen jeweils zu Alleinerben machen, kann der überlebende Partner beispielsweise im gemeinsamen Haus bleiben, ohne dass es möglicherweise Verkaufsdruck durch den Nachwuchs gibt. Im gemeinsamen Testament wird dann häufig festgelegt, dass das Kind oder die Kinder nach dem Tod des zweiten Elternteiles alles erhalten. Bei kinderlosen Ehepaaren erhält übrigens der überlebende Partner automatisch nur drei Viertel des Erbes. Sofern der Vestorbene Geschwister oder noch lebende Eltern hat, erhalten diese gemeinsam ein Viertel, sofern im Testament keine andere Festlegung getroffen wird. „Dieser Sachverhalt ist vielen Menschen nicht klar“, sagt Horn, „Ehepartner sind eben nicht automatisch einzige Erben untereinander.“

Pflichtteile Auch ein Testament kann nicht verhindern, dass jemand seinen Pflichtanteil einfordert. So hat ein Kind Anspruch auf die Hälfte seines gesetzlichen Erbteil. Um das Kind davon abzuhalten, dieses Geld einzufordern, lässt sich in das Testament einbauen, dass es vom überlebenden Elternpaar auch nur den Pflichtteil erhält, sofern es auf den Pflichtteil beim zuerst verstorbenen Elternteil besteht. „Eine solche Strafklausel sorgt meistens für Ruhe“, so Horn.

Unverheiratete Paare Wenn ein Paar kein Testament gemacht hat, erhält der überlebende Partner keine Erbschaft. Das kann ärgerlich werden, falls das Paar eine gemeinsame Immobilie gekauft hatte. „Hier ist ein Testament sinnvoll“, sagt der Kölner Anwalt Georg Maubach. „Die eine Hälfte der Immobilie gehört zwar dem überlebenden Partner, aber die andere Hälfte erben ohne Testament die Eltern des Partners oder auch dessen Geschwister.“ Grundsätzlich steht fest, dass laut gesetzlicher Erbfolge nur Familienmitglieder erben, jede andere Zuwendung muss in einem Testament festgelegt sein.

Patch-Work-Familien „Sofern ein Ehepaar einerseits gemeinsame Kinder hat, andererseits aber auch Kinder aus vorherigen Ehen, kann durch ein Testament Vermögen gezielt verteilt und so der Zufall ausgeschlossen werden“,sagt Jurist Horn. Denn gesetzlich erbberechtigt sind nur die jeweils eigenen Kinder, zu denen adoptierte Kinder gehören, aber keine Stiefkinder.

Formvorschriften Wer ein Testament selber aufsetzt, muss es eigenhändig und lesbar schreiben. Es darf dann nicht auf einer Schreibmaschine oder einem PC verfasst werden. Der Vererbende sollte am Ende mit Ort und Datum unterschreiben, damit klar ist, wann das Testament formuliert wurde. Datum und Ort sind jedoch nicht zwingend. Es ist erlaubt, das Testament später zu ergänzen. In einem Ratgeber der NRW-Verbraucherzentrale heißt es: „Nachträge sind jederzeit möglich, ebenso Korrekturen, sofern sie vom Erblasser eigenhändig durchgeführt werden.“ Ein gemeinsames Testament eines Ehepaares kann nur gemeinsam geändert werden. Grundsätzlich muss nach dem Erbfall das Original eines Testaments vorliegen. In speziellen Fällen kann aber eine Kopie ausreichen. Es kann dann ein großer Streit darüber entstehen, ob sie gültig ist oder widerrufen wurde.

Notar-Testament Bürger können ihr Testament auch von einem Notar aufsetzen und dort beurkunden lassen. Die Gebühr hängt vom Wert des Vermögens ab. Bei einem Wert von 50.000 Euro liegt die Gebühr bei 115 Euro, bei 100.000 Euro sind es 273 Euro, jeweils zuzüglich Auslagen und Mehrwertsteuer. Bei Häusern gilt der Verkehrswert, also der am Markt erzielbare Preis.

Sichere Verwahrung Wichtig ist,dass das Testament so aufbewahrt wird, dass es auf jeden Fall gefunden wird. Ein notarielles Testament kommt sowieso in die offizielle Verwahrung beim Amtsgericht. Verfasser eines eigenhändigen Testaments sollten es dort ebenfalls aufheben lassen. Ansonsten müssen sie sicherstellen, dass das Testament nicht ausgerechnet von den Menschen zuerst gefunden wird, die durch dessen Festlegungen benachteiligt werden, etwa weil ihr gesetzlicher Erbanteil höher wäre als der im Testament festgelegte Anteil. Ein Schließfach bei einer Bank ist nur sinnvoll als Ablageort, wenn der Haupterbe dafür auch eine Vollmacht hat. Sonst könne es Wochen dauern, bis das Schließfach freigegeben wird, meint Anwalt Maubach.

Teilungsanordnung Der Verstorbene kann in seinem Testament festlegen, dass bestimmte Miterben bestimmte Gegenstände aus seinem Vermögen erhalten sollen. Er kann beispielsweise zwei Erben zu gleichen Teilen einsetzen und dann festlegen, dass einer das Haus und einer die Wertpapiere erhält. Eventuell ist dann ein Wertausgleich unter den beiden nötig, falls die Wertpapiere viel weniger wert sind als das Haus. Aber auch diese Frage sollte in einem Testament eindeutig geregelt werden.

Enkel-Vorteil Im Testament kann der Verbleib eines Erbes über mehrere Generationen gesteuert werden. Der eingesetzte Vorerbe wird zunächst Erbe des Verstorbenen. Er ist aber nur Erbe auf Zeit. „Nach einem bestimmten Zeitpunkt oder beim Tod des Vorerben geht das Vermögen dann auf den bereits festgelegten Nacherben über“, sagt Anwalt Horn. Dies könne dann der Enkel des Verstorbenen sein. Als Vorerbe kann auch der Ehepartner eingesetzt werden, der dieses Erbe dann aber nicht an einen eventuellen neuen Partner vererben kann sondern nur an den bereits festgelegten Nacherben.