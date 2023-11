Rente versus Pension Welche Berufsgruppen profitieren mehr im Alter? Der Versorgungs-Check

Was den einzelnen Arbeitnehmer künftig erwartet, verrät die Renteninformation, die die DRV jedes Jahr an alle Versicherten verschickt, die mindestens 27 Jahre alt sind und fünf Jahre eingezahlt haben. Unter dem Stichwort „Höhe Ihrer künftigen Regelaltersrente“ erfährt der Versicherte, welche Rente er mit Erreichen seiner Regelaltersgrenze zu erwarten hat, wenn er weiter so viel Beitrag zahlt wie im Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Seit Sommer können Bürger auch über die digitale Renteninformation einen Blick in ihre finanzielle Zukunft werfen.