Heimkosten und häusliche Pflege Plötzlich Pflegefall – was tun?

Düsseldorf · Die Heimkosten in NRW sind höher als in anderen Ländern – trotz der neuen Zuschüsse, die es seit diesem Jahr gibt. Für die Pflege zuhause gibt es viele Leistungen. Ein Überblick, was die Pflegekasse zahlt.

29.11.2022, 12:51 Uhr

Pflegeheime in NRW sind besonders teuer. Foto: Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten Deutschland e. V./Gerhard Seybert