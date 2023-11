Gerichtsvollzieher, Lehrer, Angestellte - wer bekommt was im Alter? Pensionäre und Rentner: So groß sind die Unterschiede

Über 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können sich auf eine Erhöhung freuen: So soll die gesetzliche Rente zum 1. Juli 2024 bundesweit um 3,5 Prozent steigen, wie es im Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung heißt. Das dürfte reichen, um die erwartete Inflation auszugleichen. Dennoch sehen sich viele Rentner im Vergleich zu Pensionären benachteiligt. So funktionieren die beiden Versorgungssysteme – und das bringen sie.