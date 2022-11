Neues Notvertretungsrecht ab 2023 Patientenverfügung und Vollmacht – so geht es

Viele glauben, dass Partner oder Kinder im Krisenfall automatisch entscheiden dürfen. Das war bislang jedoch nicht so. Zum 1. Januar 2023 tritt nun aber ein „Notvertretungsrecht“ für Ehegatten und Lebenspartner in Kraft, das in Paragraf 1358 des Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt ist. Dieses gibt dem Partner oder der Partnerin für einen definierten Zeitraum die Möglichkeit zu entscheiden: „Es ist begrenzt auf Gesundheitsangelegenheiten und auf Entscheidungen über eine kurzfristige freiheitsentziehende Maßnahme. Außerdem gilt es nur für eine begrenzte Zeit von sechs Monaten“, so die Verbraucherzentrale. Für diese Zeit ist auch der Arzt von der Schweigepflicht entbunden und darf Auskunft geben. Wer nicht will, dass der Ehepartner dieses Recht ausübt, kann schriftlich widersprechen oder eine andere Person bevollmächtigen.