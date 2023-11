LinkedIn, Instagram und Co. So regeln Sie Ihr digitales Erbe

Vollmacht ausstellen Wenn man einen Nachlassverwalter bestimmt hat, stellt man ihm oder ihr eine Vollmacht aus. Darin kann man auch verfügen, dass der- oder diejenige schon zu Lebzeiten handeln darf, falls man selbst nicht mehr in der Lage dazu sein sollte. Außerdem dürfen Unterschrift, Datum und der Hinweis „Über den Tod hinaus“ nicht fehlen – sonst ist sie posthum nicht mehr gültig. Mustervorlagen gibt es auf der Internetseite der Verbraucherzentrale. Am besten macht man eine Kopie und heftet sie ab. Endgültig muss all das aber nicht sein: „Es ist möglich, die Vollmacht zu widerrufen und eine andere Person auszuwählen. Das muss schriftlich geschehen“, sagt Juristin Steffen. Bestenfalls lässt man sich die alte Vollmacht von der ehemals festgelegten Person aushändigen – so kann es nicht zu Missverständnissen kommen.