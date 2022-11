E-Mail, Facebook, Netflix und Co. Wie Sie Ihr digitales Erbe regeln

Vollmacht ausstellen Wenn Sie einen digitalen Nachlassverwalter bestimmt haben, halten Sie das in einer Vollmacht fest. Darin können Sie verfügen, dass der- oder diejenige schon zu Ihren Lebzeiten handeln darf – falls Sie einmal nicht mehr dazu in der Lage sein sollten. Juristin Steffen von der Verbraucherzentrale rät, aufzulisten, was mit welchen Accounts und Fotos in den sozialen Medien nach dem Tod passieren soll und was gelöscht werden kann. Dasselbe gilt für die Daten auf digitalen Endgeräten wie Computern, Smartphones und Tablets. Bevor Sie die Vollmacht an Ihre Vertrauensperson übergeben, sollten Sie sie mit einem Datum versehen, unterschreiben und den Zusatz „über den Tod hinaus“ beifügen, denn ansonsten gilt sie nach Ihrem Ableben nicht mehr. Wenn alles erledigt ist, informieren Sie Ihre Angehörigen darüber, wie Sie ihren digitalen Nachlass geregelt haben. „Das erspart ihnen die aufwändige Recherche und schwierige Entscheidungsfindung zur Frage: Was hätte sich der Erblasser gewünscht?“, sagt Steffens.