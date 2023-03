Geldserie Immobilienkauf trotz hoher Zinsen

Mehr Eigenkapital Zur Zeit von Ein-Prozent-Zinsen konnten viele Käufer ihre Immobilie praktisch ohne Eigenkapital kaufen, die Banken vergaben Kredite in Höhe von 90 oder 100 Prozent des Kaufpreises häufig an Gutverdienende, weil ja alleine die ersparte Miete ausreichte, um die Zinsen zu zahlen. Und die sehr niedrigen Zinsen erlaubten eine Tilgung von oft anfangs drei oder vier Prozent, ohne dass Familien überlastet waren. Weil nun aber bereits vier Prozent für die reinen Zinsen draufgehen, ist für eine schnelle Tilgung weniger Spielraum: „Wir erleben eine Rückkehr zur Normalität“, sagt der Düsseldorfer Makler Wulff Aengevelt. „Die Banken verlangen mehr Eigenkapital, um Risiken zu begrenzen, während die Käufer mehr eigene Mittel mobilisieren müssen.“ Er ergänzt: „Nur mit viel Eigenkapital erhalten die Käufer noch halbwegs günstige Kreditkonditionen, nur ein solider Grundstock an eigenem Geld senkt den Zins- und Tilgungsdruck.“ Er berichtet, dass gerade in der Mittelschicht Eltern und Großeltern häufig großzügige Zuschüsse geben für den Kauf eines Hauses oder einer Wohnung. „Das ist dann eine solide Geldanlage aus Sicht der Familie.“



Gute Lage Schon immer ist eine gute Lage das entscheidende Kriterium bei der Auswahl einer Immobilie, jetzt müssen aber neue Punkte beachtet werden: Der Siegeszug des Homeoffice könnte vielen Bürgern den Umzug in etwas entferntere Wohnorte abseits der Metropolen erleichtern, weil nur noch ein, zwei oder drei Tage die Woche gependelt werden muss statt jeden Tag. Gleichzeitig führt der Siegeszug von E-Bikes dazu, dass die gelegentliche Fahrt zur S-Bahn auf dem Land häufig auch per Zweirad erledigt werden kann. Hinzu kommt, dass der für Mai geplante Start des 49-Euro-Tickets Pendeln mit Bus, Bahn und S-Bahn günstiger macht. „Es werden sicherlich einige Pendler den ÖPNV dank des 49-Euro-Tickets stärker ausprobieren und nutzen“ sagt José Luis Castrillo vom VRR-Vorstand. Indirekt macht dies aber auch manche Wohnorte an der Peripherie attraktiver als bisher.