Im Testament lässt sich die Versorgung des Haustieres sicherstellen Der letzte Wille ist ein freier Wille

Hauptziel Das Anliegen eines Testamentes könnte es sein, das Vermögen anders aufzuteilen als es gesetzlich vorgeschrieben ist, wobei Nachkommen der jeweilige Pflichtteil nicht entzogen werden kann. Der Pflichtanteil liegt bei 50 Prozent der gesetzlich vorgegebenen Erbquote. Wer also als Ehemann durchsetzen will, dass seine Witwe nach seinem Tod über das zusammen gekaufte Haus alleine verfügen kann, kann sie im gemeinsam verfassten Berliner Testament zur Alleinerbin einsetzen. Die Hälfte des Hauses würde ihr nach dem Tod sowieso zustehen, weil sie Mitinhaberin ist. Die andere Hälfte würde ihr – abgesehen von einem eventuellen Pflichtanteil für die Kinder – dann auch noch gehören. Der Pflichtteilsanspruch muss in Geld ausbezahlt werden. Ein Testament erlaubt aber auch, die Kinder unterschiedlich zu bedenken, etwa weil einer der Nachkommen ein behindertes Kind zu versorgen hat. „Eltern sind nicht verpflichtet, alle Kinder gleich zu behandeln“, sagt der Düsseldorfer Erbrechtsanwalt Claus-Henrik Horn. „Der sogenannte letzte Wille ist ein freier Wille im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.“



Formvorschriften Wer ein Testament selbst aufsetzt, muss es eigenhändig lesbar schreiben. Man sollte am Ende mit Ort und Datum unterschreiben, damit klar ist, wann es formuliert wurde, aber das ist nicht vorgeschrieben. Beim Berliner Testament müssen beide Ehepartner unterschreiben, weil sie sich ja gegenseitig zu Alleinerben machen. Es ist erlaubt, das Testament später zu ergänzen. Aber die Änderungen müssen eindeutig sein und müssen vom Erblasser per Handschrift vorgenommen werden.



Anwalt und Notar Ein Anwalt kann helfen, den letzten Willen klar zu formulieren und Prioritäten zu ordnen. Das Testament kann auch als notarielles Testament hinterlassen werden, was aber eine Gebühr kostet.