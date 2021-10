Serie Vorsorge (3/11) : Altersvorsorge mit dem eigenen Haus

Wir geben Tipps, was bei der Immobilienfinanzierung wichtig ist. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Serie Düsseldorf Wer in den eigenen vier Wänden lebt, spart im Alter deutlich ­­bei den Wohn­kosten. Beim Kaufen oder Bauen muss man einiges berücksichtigen.Die Wohnnebenkosten beispielsweise fallen ins Gewicht.

Von Georg Winters

Rein statistisch betrachtet, mögen die Deutschen zu den fleißigsten Biertrinkern gehören (mit durchschnittlich 100 Litern pro Jahr die Nummer drei hinter Tschechen und Österreichern). Aber wenn sie das zu Hause tun, dann geschieht das in der überwiegenden Zahl der Fälle in gemieteten Wohnungen. Rein statistisch betrachtet natürlich, weil es ja auch möglich ist, dass die Eigenheimbewohner auch mehr Bier trinken als Mieter. Aber diese Statistik gibt es nicht.

Die Eigentumsquote in Deutschland ist laut Statistik im Vergleich zu den meisten europäischen Nachbarländern jedenfalls traditionell niedrig. 2018 lag sie bei nur 51 Prozent und damit mit Ausnahme der Schweiz niedriger als in jedem anderen europäischen Land.

Info Die nächsten Beiträge in der Vorsorge-Serie Donnerstag, 28. Oktober Ein Testament verfassen Freitag, 29. Oktober Das Berliner Testament und andere Familienfragen Samstag, 30. Oktober Eine Immobilie richtig verkaufen, verschenken oder vererben

Montag, 1. November Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht – wie man richtig vorsorgt Mittwoch, 3. November

Unterschiede bei Heimkosten – worauf im Pflegefall zu achten ist Donnerstag, 4. November Zu Hause pflegen – was Angehörige wissen müssen Freitag, 5. November Digitale Vorsorge: Wie man seine Daten sichert Samstag, 6. November Digitales Erbe: Wie man seine

Daten vor unberechtigtem Zugriff schützt

Klar über dem Bundesdurchschnitt lagen in Westdeutschland die 70- bis 79-Jährigen. Die Älteren leben teils schon seit Jahrzehnten in den eigenen vier Wänden. Bei den jüngeren Generationen sieht das anders aus: Unter den 30- bis 39-Jährigen hätten lediglich 25 bis 30 Prozent eine eigene Immobilie, so die Forscher. Die Gründe dafür sind vielfältig: Viele starten oft spät in den Beruf und haben daher erst später das nötige Kapital zusammen. Zudem sind die Preise in den vergangenen Jahren sowohl für Häuser als auch für Wohnungen deutlich gestiegen. Und: Singles leben eh eher als Mieter denn als Eigentümer, kinderlose Paare ebenfalls.

Dabei gehören das eigene Haus und/oder die eigene Wohnung in Zeiten anhaltender Niedrigzinsen zu den besten Formen privater Altersvorsorge: Wer in den eigenen vier Wänden lebt, spart im Alter deutlich Wohnkosten. Der Unterschied kann nach den teils horrenden Mietsteigerungen der vergangenen Jahre beträchtlich sein. Mehrere Hundert Euro pro Monat summieren sich dann auf mehrere Tausend Euro pro Jahr.

Natürlich ist das kein Grund, nun auf Biegen und Brechen ein Haus zu bauen oder zu kaufen. Man muss sich die eigene Immobilie auch leisten können. Das wird für viele zunehmend schwieriger, weil die Kaufpreise in bestimmten Regionen steil gestiegen sind und sich zuletzt auch das Bauen wegen steigender Kosten – unter anderem durch Materialmangel bedingt – deutlich verteuert hat. Deshalb ist es wichtig, sich vorher klar zu machen, welche Kosten im Vorfeld und welche Belastungen im Laufe der Jahre anfallen.

Eigenkapital Wer sich ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen will, der braucht Eigenkapital. Am besten in deutlich fünfstelliger Höhe. Wer das nicht hat und trotzdem Immobilieneigentümer werden will, sollte wissen: Eine sogenannte Vollfinanzierung bekommen bei den Banken nur Schuldner mit entsprechender Bonität, also Menschen mit hohen Einkommen. Ein Doppelverdiener-Paar ohne Kinder bekommt eine solche Finanzierung in der Regel bewilligt, für eine vierköpfige Familie, die von nur einem Einkommen lebt, wird so etwas schwierig. Die Faustregel: 20 bis 25 Prozent des Kaufpreises sollte man als Eigenkapital beisteuern können.

Kaufnebenkosten Die fallen hierzulande erheblich ins Gewicht. Nimmt man die Grunderwerbsteuer (unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern; in NRW 6,54 Prozent), die Kosten für einen Makler sowie jene für Gerichts- und Notargebühren zusammen, betragen die Nebenkosten beim Erwerb schnell zwölf Prozent. In Zahlen: Wer eine Immobilie für rund 300.000 Euro erwirbt, der muss etwa 36.000 Euro obendrauf legen. Das verlieren manche aus dem Auge.