Wohngebäudeversicherungen im Check Wie Sie eine wirklich gute Versicherung für Ihr Eigenheim finden

Ganz gleich, wie sicher und geborgen man sich im eigenen Haus gewöhnlich fühlt, manchmal wird einem schmerzhaft bewusst, wie verletzlich es in der Landschaft steht. Die meisten Schäden an Gebäuden entstehen zwar durch austretendes Leitungswasser, doch ins kollektive Gedächtnis haben sich die Bilder zerstörter Häuser durch die Überflutungen im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen gebrannt.